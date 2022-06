Gambe varicose: come rimediare per l’estate

Le creme a base naturale, insieme a una maggiore attività fisica e a una alimentazione sana combattono le gambe varicose per essere pronte per l'estate.

In vista della stagione estiva e della spiaggia, è molto importante avere gambe che siano lisce e setose. Chi soffre di gambe varicose teme di mostrarsi al mare in quanto si tratta di un disagio e problema estetico. Vediamo come correre ai ripari e cosa fare per migliorare questo aspetto degli arti inferiori.

Gambe varicose

L’insufficienza può portare ad avere i capillari dilatati che si manifestano soprattutto nelle gambe varicose che possono essere dolorose al tatto, visibili, palpabili e di dimensioni che tendono a variare. Le gambe in queste condizioni dipendono dalle vene varicose che possono aumentare man mano che si va avanti con l’età.

Sono un problema estetico molto comune nelle donne. Chi soffre di questo problema aaverte pesantezza e anche gonfiore agli arti inferiori, soprattutto se si è dovuti stare in piedi per diverso tempo.

Possono anche comparire delle ectasie venose che sono dilatazioni delle vene varicose che possono poi causare una patologia varicosa alquanto seria se non trattata nel modo migliore.

I fattori e i motivi di rischio per cui si hanno le gambe varicose sono vari. Può dipendere dalla familiarità, da una questione genetica, ma anche dagli sbalzi degli estrogeni, gli ormoni del sesso femminile o anche svolgere un lavoro che comporta passare tantissimo tempo in piedi.

Sono tutti fattori a cui è bene prestare la giusta attenzione cercando di prevenire la situazione.

Cercare di cambiare stile di vita, magari non trascorrendo troppo in piedi o evitando di indossare scarpe dai tacchi vertiginosi e leggings eccessivamente attillati può sicuramente aiutare a migliorare la situazione. In questo modo si è pronti per la stagione estiva e si ha un sollievo agli arti inferiori senza timore di mostrare le gambe in spiaggia.

Gambe varicose: cosa fare

Sono una problematica estetica e anche di salute che riguarda le gambe varicose, ma può estendersi anche ad altre aree. Possono assumere un andamento tortuoso mettendo a disagio le donne che, per l’estate, vogliono mostrare gambe lisce e toniche. Si può anche andare incontro a caviglie gonfie, crampi, ma anche formicolii o pesantezza agli arti inferiori.

Molto importante cercare di controllare il proprio peso e l’alimentazione che diventa indispensabile per poter trattare le vene varicose e quindi le gambe che ne soffrono. In questo modo si evita che i sintomi peggiorino. Consumare determinati cibi ipocalorici evitando fritti o prodotti troppo salati e dolci sicuramente contribuisce a un miglioramento da questo punto di vista.

Prestare maggiore attenzione all’aspetto fisico praticando sport in modo costante e regolare sicuramente aiuta a migliorare e stimolare la circolazione sanguigna. Non sono consigliati sport come il tennis o il jogging dal momento che richiedono degli scatti e movimenti bruschi, ma meglio optare per il nuoto o camminate di buon passo.

L’uso di calze elastiche a compressione graduata permette di combattere il ristagno del sangue nei capillari, una delle cause principali delle gambe varicose e dell’insufficienza venosa. Ci sono dei prodotti o creme come Varicolift a base di rimedi naturali che aiutano a migliorare l’insufficienza venosa stimolando anche il microcircolo.

Gambe varicose: miglior rimedio

Sono diversi i rimedi e le soluzioni che si trovano in commercio per contrastare il problema delle gambe varicose che riguarda soprattutto il sesso femminile. la migliore, in commercio, è proprio Varicolift, una crema a base di ingredienti naturali al 100% che è stata ideata da grandi esperti del settore.

Un prodotto che combatte le gambe varicose permettendo di tornare a condurre una vita il più possibile normale senza dolori o fastidi che interessino gli arti inferiori. Una crema che possono usare tutte le donne che permette di prendersi cura in modo semplice, efficace e anche naturale del problema delle vene varicose.

Varicolift, come affermano sia gli esperti, ma anche le consumatrici che la stanno usando, funziona davvero proprio perché aiuta, non solo a combattere le vene varicose grazie all’azione vasotonica, ma elimina il dolore dopo poche applicazioni. Agisce sul lungo periodo dando risultati immediati e un po’ di sollievo agli arti inferiori.



Privo di sostanze dannose o controindicazioni, grazie agli ingredienti naturali al suo interno che sono:

Arnica montana: aiuta in vari problemi circolatori fornendo efficacia sia contro le infiammazioni che le lesioni muscolari

aiuta in vari problemi circolatori fornendo efficacia sia contro le infiammazioni che le lesioni muscolari Centella: ha proprietà drenanti per cui elimina le tossine favorendo anche una migliore elasticità delle vene

ha proprietà drenanti per cui elimina le tossine favorendo anche una migliore elasticità delle vene Escina: un antiinfiammatorio che dona un recupero veloce

un antiinfiammatorio che dona un recupero veloce Olio di oliva: funge da emolliente e nutre la pelle in profondità.

Si applica in modo semplice perché basta metterne un po’ nella zona da trattare, massaggiare con movimenti circolari finché non si assorbe completamente. Si consiglia di non lavare la zona tratta onde evitare di perdere l’efficacia.

