“Gara di mangiatrici di banane”: scandalo per la “Festa degli uomini” in Friuli

Festa degli uomini, la "gara di mangiatrici di banane" desta scandalo sui social: la competizione è considerata offensiva per le donne.

Una competizione definita scandalosa sta caratterizzando la Festa degli uomini, evento che si tiene a Monteprato di Nimis (Udine). Si tratta della cosiddetta “gara di mangiatrici di banane”, che sta infiammando i social in quanto reputata offensiva nei confronti delle donne.

È stata indetta una petizione per fermarla. La Festa degli uomini si terrà in data 2 agosto nella ridente cittadina friulana. La contestata gara dovrebbe svolgersi in questo modo: delle donne si inginocchiano dinanzi a degli uomini e iniziano a mangiare delle banane che questi hanno all’altezza del bacino. L’evento in questione si tiene ogni anno, così come la competizione descritta. Questa volta però l’episodio sta destando molta polemica.

La petizione contro la “gara scandalo”

È stata indetta una petizione contro la controversa gara del 2 agosto. Come informa Open, a essa ha aderito anche Patrick Zaki, il quale ha chiesto di annullare la gara caratterizzata da un ben evidente riferimento sessuale. A farsi sentire anche Elena Tuan, attivista e blogger, e Valentina Moro, parte della commissione pari opportunità di Cividale del Friuli. Anche loro hanno chiesto di epurare l’evento da tale competizione.

Festa degli uomini: gli appuntamenti della 45esima edizione

Quest’anno la Festa degli uomini è arrivata alla 45esima edizione. Nel comune sarà allestita una scenografia comprendente stand, palchi e organi genitali maschili di legno. Il programma 2022 è caratterizzata da diversi appuntamenti come l’esibizione del gruppo rock Marongiu & I Sporcaccioni (che canta in dialetto bisiacco) avvenuta lo scorso 1° agosto e un evento dai contorni non meglio specificati chiamato “Sexy intrattenimento”. Si prosegue con l’esibizione dei Radio S.B.O.R.O.

, la terza gara di mangiatrici di banane ed Erezione Mister 2 Agosto.