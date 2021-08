Il Garante della Privacy ha detto no alle liste dei prof non vaccinati: i dirigenti non sono tenuti a verificare le scelte vaccinali dei docenti.

Il Garante della Privacy si è schierato contro le liste dei prof non vaccinati: non è infatti consentita la verifica diretta delle scelte vaccinali e della condizione sanitaria da parte dei dirigenti scolastici che devono limitarsi a verificare il possesso di una certificazione valida.

Garante Privacy su liste prof non vaccinati

A renderlo noto è stato Pasquale Stanzione in un’intervista a Repubblica parlando degli elenchi di professori senza vaccino come di una “soluzione che solleva più d’una perplessità, non solo in termini di privacy ma anche di ragionevolezza della misura“. In questo modo non si potrebbe per esempio accertare se un vaccinato nel frattempo si è contagiato, vanificando il senso del Green Pass. Per quanto riguarda invece i certificati di esenzione, servono cautele per evitare la rivelazione di dati sanitari e patologie.

Garante Privacy su liste prof non vaccinati e autocertificazioni

Per ciò che riguarda l’ipotesi del sottosegretario all’Istruzione Rossano Sasso di un’autocertificazione per controllare i green pass, Stanzione ha spiegato che si tratta di una forma di attestazione non attualmente prevista dalla normativa vigente. Se venisse introdotta per legge, ci si dovrebbe comunque limitare alla sola certificazione dell’assenza di condizioni che impediscono l’ingresso a scuola, senza riferimento a dati ulteriori.

Quannto infine sull’ipotesi di rendere obbligatorio il green pass per i lavoratori delle aziende, ha affermato che vanno evitate le discriminazioni in base alle scelte vaccinali e l’indebita conoscenza, da parte di soggetti non legittimati, dei dati sanitari degli interessati.