Il 32enne è stato arrestato per omicidio stradale a Garbagnate Milanese: ferita gravemente anche l'amica del 15enne rimasto ucciso

Una vera e propria tragedia si è consumata nella tarda serata di ieri, lunedì 17 Luglio, sulle strade di Garbagnate Milanese. Un uomo di 32 anni, che era alla guida di un furgone, ha investito la bicicletta su cui viaggiavano due giovani di 15 anni. Il ragazzo è rimasto ucciso nello scontro, mentre la sua amica è ferita gravemente.

Garbagnate Milanese, morto 15enne: è stato travolto da un uomo ubriaco e senza patente

Secondo le prime informazioni che arrivano, sempre che l’incidente sia avvenuto all’altezza della rotatoria di via Kennedy, dove l’uomo alla guida del Ford Transit non avrebbe rispettato la precedenza prima di investire la bici su cui viaggiavano i due giovani. Lo scontro è stato molto violento e i due 15enni sono stat sbalzati sull’asfalto a diversi metri dal punto di impatto. Il ragazzo è morto qualche attimo dopo.

Le indagini dei carabinieri: arretato il 32enne

I medici del 118 hanno trasferito in ambulanza la ragazza ferita al Niguarda: la 15enne è ricoverata nel reparto Rianimazione ed è in pericolo di vita. Il 32enne romeno è stato fermato dai carabinieri: è stato pizzicato sprovvisto di patente e con un livello di alcol nel sangue superiore a 1 grammo per litro. L’uomo, arrestato, si trova al momento a San Vittore.