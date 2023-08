Gardaland 2023, stagione decolla con aumento degli stranieri

Roma, 8 ago. (askanews) – Gardaland si conferma destinazione ambita dalle famiglie alla ricerca di un’esperienza adatta a tutti, anche ai bambini, e il resort per l’intrattenimento sul lago di Garda dotato di tre hotel, traccia un primo bilancio della stagione 2023 da cui risulta l’afflusso di moltissimi stranieri, in crescita rispetto allo scorso anno; sono il 30% degli ingressi e il 48% degli ospiti delle strutture alberghiere.

“La Germania mantiene il primato come nazione “Gardaland lover” per l’affluenza al Parco – afferma l’Amministratore Delegato Sabrina de Carvalho – al secondo posto ci sono Austriaci e poi Svizzeri, seguono alcuni Paesi dell’Europa dell’Est come, per esempio, Slovenia e Croazia”.

Già la scorsa estate il parco aveva raggiunto i livelli pre pandemia, e anche se è presto per stilare un bilancio complessivo della stagione, l’amministrazione è molto ottimista: “È impossibile fare una previsione sulle presenze di agosto nel Parco – anche se incentiviamo la prenotazione – ma la tendenza è positiva, il tasso occupazionale per il mese di agosto raggiunge il 98%, non solo: quest’anno gli ospiti prenotano in anticipo e si fermano più a lungo rispetto allo scorso anno” osserva de Carvalho

In aumento i gruppi di giovanissimi e di famiglie con bambini fino a 12 anni, riflesso di un’offerta per tutte le età. Questa estate il parco prolunga anche l’apertura fino alle 23 con Gardaland Night Is Magic per godere delle attrazioni in atmosfera notturna. In occasione del ventesimo anniversario Fuga da Atlantide propone uno spettacolo luminoso, Neptune Night Show, con percussioni ad acqua, led ed effetti di fuoco. In totale le attrazioni sono oltre 40, suddivise per macro-aeree; spiccano il Parco acquatico Legoland, e l’acquario Sea Life con oltre 5.000 creature marine. Fra le altre novità il live show tecnologico Nautilus, la Milano Moderna per gli appassionati di Lego, l’avventura di Jumanji -The Labyrinth. Sempre gettonatissime le montagne russe, le “Adrenaliniche” a 100 km/h con vista dall’alto sul lago di Garda. E sabato 9 settembre la festa di fine estate Stars Night riunirà grandi ospiti, luci, musica ed effetti speciali.