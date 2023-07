Gardini: Renzi, 'un visionario, ricordarlo anche stimolo a nuova generazione'

Roma, 23 lug (Adnkronos) - "Raul Gardini è stato uno dei più brillanti e visionari imprenditori italiani. Credo che se non si fosse ucciso proprio il 23 luglio di trent’anni fa la storia economica di questo Paese sarebbe stata molto diversa. Ricordarlo come abbiamo fatto con...

Roma, 23 lug (Adnkronos) – "Raul Gardini è stato uno dei più brillanti e visionari imprenditori italiani. Credo che se non si fosse ucciso proprio il 23 luglio di trent’anni fa la storia economica di questo Paese sarebbe stata molto diversa. Ricordarlo come abbiamo fatto con Il Riformista è un atto di rispetto ma anche uno stimolo alla nuova generazione: non dobbiamo rassegnarci alla cultura del sussidio e dell’assistenzialismo. Crescere e creare posti di lavoro è comunque possibile anche in Italia. Soprattutto in Italia". Lo scrive sui suoi social Matteo Renzi.