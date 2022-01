Gareth Bale, preoccupazione per la trasformazione fisica del calciatore

Che succede a Gareth Bale? C’è preoccupazione per la trasformazione fisica dell'ex colosso, l'attaccante gallese in forza ai "blancos" di Carlo Ancelotti

Inutile girarci intorno, la preoccupazione per la trasformazione fisica di Gareth Bale c’è tutta e non è roba campata in aria: in pochi mesi il calciatore gallese del Real Madrid ha registrato una grossa perdita di massa muscolare.

La trasformazione fisica di Gareth Bale, da colosso a spilungone: cosa gli è successo?

Una perdita che è apparsa ancor più evidente a contare che Bale ha giocato solo tre partite con Carlo Ancellotti da quando era tornato dalla casella di calciomercato del Tottenham. Vero è che Bale ha avuto un infortunio al ginocchio ed al polpaccio.

Infortuni a ginocchio e polpaccio, noie serie alla schiena ed infine il Covid: non è il periodo migliore per Gareth

Così come è vero che aveva avuto anche noie alla schiena e che, dulcis in fundo, aveva preso il Covid.

Tuttavia il raffronto fra le foto di qualche mese fa e quelle attuali denota che Gareth ha perso peso e sembra aver perso tono muscolare. Gli stessi tifosi madrileni avevano notato la cosa e lo attendevano per mettere suggello ad una stagione che per i “blancos” finora è stata al top, ma è difficile che in queste condizioni il gallese ottimizzi le sue skill calcistiche e soprattutto atletico-sportive.

L’ammissione di Ancelotti: “Lui non è infortunato ma non sta bene ed ha paura di avere un problema”

Bale ha 32 anni, non è più un giovanotto e quella perdita di massa muscolare preoccupa e non poco. Proprio Carletto Ancelotti aveva toccato l’argomento parlando qualche giorno fa della sua esclusione: “Gareth non è infortunato, ma non sta bene. Dobbiamo fare il possibile per assicurarci che si senta bene, se non si sente bene, ha paura di avere un problema”.