Gary Rossington, chitarrista e fondatore dei Lynyrd Skynyrd, è morto all’età di 71 anni. Negli ultimi anni, combatteva contro gravi problemi di salute, ma al momento le cause del decesso non sono state rese pubbliche.

Lutto nel mondo della musica: Gary Rossington è morto. Il fondatore e chitarrista dei Lynyrd Skynyrd, ultimo membro originario sopravvissuto della band, è scomparso all’età di 71 anni. L’uomo aveva da anni gravi problemi di salute, ma al momento non sono state rese pubbliche le cause del decesso. “I miei dottori continuano a dirmi di smettere, ma non ci riesco. I musicisti non smettono mai, svaniscono“, aveva dichiarato l’artista qualche tempo fa.

Gary Rossington: l’addio dei Lynyrd Skynyrd

Nel 2021, Gary Rossington aveva subito un intervento chirurgico al cuore, ma già nel 2003 gli avevano messo un bypass quintuplo. Si ipotizza, quindi, che la sua morte sia da ricollegare a problemi cardiaci. I Lynyrd Skynyrd, tramite la loro pagina Facebook ufficiale, gli hanno così dato l’ultimo saluto:

“È con la nostra più profonda compassione e tristezza che dobbiamo avvisare che oggi abbiamo perso nostro fratello, amico, familiare, cantautore e chitarrista, Gary Rossington”.

Chi era Gary Rossington

Classe 1951, Gary Rossington era nato il 4 dicembre a Jacksonville, in Florida. Innamorato dei Rolling Stones fin da giovanissimo, ha incontrato Ronnie Van Zant e il batterista Bob Burns durante una partita di baseball in cui giocavano come rivali. Il musicista è conosciuto in tutto il mondo per il suo assolo di chitarra rock di Free Bird e per il classico Sweet Home Alabama.