Gas, arriva l’ok per l’accordo di solidarietà bilaterale tra Germania ed Italia

L'intesa è stata approvata oggi e prevede delle consegne di gas in caso di estrema necessità tra Germania ed Italia.

Sono ormai settimane che l’Ue sta lavorando duramente per arrivare ad una soluzione per la questione del gas, cercando soprattutto di arrivare ad un’indipendenza dalla Russia.

Gas, c’è l’ok per accordo bilaterale tra Germania ed Italia

E finalmente per l’Italia sono in arrivo delle buone novelle: come riporta l’Ansa, il governo tedesco ha approvato proprio oggi, 16 marzo 2022, un accordo di solidarietà bilaterale fra Germania e Italia. Tale intesa prevede delle consegne di gas in caso di estrema necessità.

La firma dell’accordo è prevista per il prossimo 29 marzo

Le informazioni circa questo accordo sono state rese pubbliche dallo stesso ministero tedesco, il quale ha informato che la firma arriverà il prossimo 29 marzo, dai ministri Roberto Cingolani e Robert Habeck a margine del Berling Energy Transition Dialogues. Per cui, il patto entrerà in vigore a partire da quel momento.

La Germania e gli accordi con l’Ue

É, tuttavia, necessario ricordare che per la Germania questo non è il primo accordo: il Governo tedesco aveva, infatti, già firmato un’intesa simile negli ultimi giorni sia con la Danimarca ed anche con l’Austria. Senza dimenticare che la Germania ha reso nota la sua posizione nell’avere in programma l’intenzione di stringere accordi del genere anche con altri paesi dell’Ue.