Gas: Bonaccini, 'su rigassificatori siamo più patrioti noi'

Milano, 29 gen. (Adnkronos) - "Ci dovranno ringraziare anche in Italia se avremo due nuovi rigassificatori: lo dovranno all'Emilia-Romagna e alla Toscana. In 4 mesi io e Giani abbiamo autorizzato progetti che, ci dicono gli esperiti, in genere richiedono dai 5 ai 10 anni. E a Ravenna, dove...