Gas, Franci (Amici della Terra): resta tema uso più sostenibile

Roma, 8 mar. (askanews) – “Credo che indipendentemente dalla crisi bellica in Ucraina e dagli effetti che questa ha sul mercato del gas, resta il tema

dell’uso più sostenibile del gas nella fase di transizione. Che non sarà così breve e quindi richiede la riduzione delle emissioni di metano, un potente gas serra, legate proprio all’usodel gas. L’Italia e la sua industria è avanti e può avere un ruolo importante a livello europeo valorizzando questo know how e

questo impegno soprattutto nella prospettiva delle importazioni che rimarranno sempre molto importanti nel futuro breve e medio periodo”.

Lo ha evidenziato ad askanews Tommaso Franci, di Amici della

Terra, in occasione di un momento di confronto e informazione a

Roma presso la Sala delle Conferenze della Camera promosso da

Environmental Defense Fund, Globe Italia e Open Gate sulla

Proposta di Regolamento Ue per ridurre le emissioni di metano dal

settore energetico.