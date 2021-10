Gas, Gentiloni: da Ue misure mirate e temporanee contro rincari

Lussemburgo, 4 ott. (askanews) – Il forte rincaro dei costi dell’energia nell’Ue, trainato dall’impennata dai prezzi del gas, è al centro dell’agenda della riunione dei ministri delle Finanze dell’Eurogruppo, questo pomeriggio a Lussemburgo, e tra le proposte in discussione c’è quella della Spagna di procedere all’acquisto di gas con contratti di fornitura congiunti da parte degli Stati membri, per avere più potere negoziale sul mercato. Ma, ha avvertito il commissario Ue all’Economia, Paolo Gentiloni, parlando con la stampa al suo arrivo all’Eurogruppo, non potrà essere usato il modello usato con successo negli acquisti congiunti dei vaccini anti-Covid.

La proposta della Commissione Europea sulle misure contro il caro-bollette “sicuramente verrà nel mese di ottobre, le date esatte non tocca a me deciderle”: a dirlo lo ha detto Gentiloni. “L’importante credo sia assicurare un coordinamento fra i diversi paesi europei, rispondere ai problemi posti dall’aumento dei prezzi dell’energia, soprattutto per le famiglie più vulnerabili e le Pmi, e farlo con misure mirate e temporanee, e non com misure che possano contraddire la strada verso la transizione climatica, che è la strada che dobbiamo perseguire.

E penso – ha rilevato – che il governo italiano si sia mosso in questa direzione”.

Infine, a chi chiedeva se si possa pensare a un’iniziativa per contratti di acquisto congiunto di gas per i paesi Ue, sul modello di quanto è accaduto con i vaccini anti-Covid, il commissario ha replicato: “Uno degli elementi che si possono discutere è quello degli acquisti per le forniture, ma – ha avvertito – non è la stessa cosa che acquistare vaccini”.