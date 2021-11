Gas: Germania blocca certificazione Nord Stream 2**

Berlino, 16 nov. – (Adnkronos/Dpa) – L'Agenzia federale tedesca per le reti sospende la procedura di certificazione del controverso gasdotto sottomarino Nord Stream 2. Nei giorni scorsi il ministero dell’Economia e dell’Energia tedesco aveva sottolineato in un documento inviato all'Agenzia – competente ad autorizzare l’avvio delle operazioni del Nord Stream 2 – come l’autorizzazione all’entrata in funzione del gasdotto, che collega la Germania alla Russia attraverso il Mar Baltico, non metterebbe a rischio la sicurezza degli approvvigionamenti di gas né per la Repubblica federale tedesca né per l’Ue.