Gas, Giani: "La prima metaniera è in arrivo al porto di Piombino"

Firenze, 2 mag. (askanews) – “Noi ora dobbiamo impostare la duplice fase: mettersi d’accordo su come gestiremo l’arrivo della prima nave metaniera che avverrà nei prossimi giorni, in questa settimana. La seconda parte è che io voglio cominciare a mettere sul tavolo quelle che sono i punti delle cosiddette compensazioni, a partire dalla sconto in bolletta per i cittadini e le imprese”. Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, parlando della nave rigassificatrice di Piombino (Livorno). Giani nella giornata di martedì incontra a Pisa il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin.

“Noi – ha aggiunto Giani- come Toscana abbiamo fatto la nostra parte. La nave che è nel porto di Piombino è arrivata e abbiamo gestito al meglio il suo posizionamento, l’adduzione con il gasdotto di 8,8 km fino al punto in cui il gas da -162 gradi, liquido, diventa a temperatura ambiente e si inserisce ritornando gassoso nella rete nazionale nord-sud del gas, con una media che sarà di 5 miliardi metri cubi di gas all’anno. A questo punto a Piombino dobbiamo fare lo sconto nelle bollette, dobbiamo iniziare i lavori delle bonifiche. Ci sono già 88 milioni che, grazie al lavoro che abbiamo fatto in Parlamento, sono a disposizione di Invitalia, per fare la bonifica della falda”, ha concluso Giani.