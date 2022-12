Gas, inflazione, guerra: tutte le decisioni del Consiglio Ue

Bruxelles, 16 dic. (askanews) – Sostegno all’Ucraina, sanzioni alla Russia e Price Cap: sono alcuni dei temi affrontati al Consiglio Ue a Bruxelles che si è protratto fino a tarda notte.

Sull’Ucraina: via libera all’aiuto macrofinanziario da 18 miliardi di euro per il 2023. Per niente scontata poi, visti i precedenti, l’approvazione unanime del nono pacchetto di sanzioni contro la Russia, arrivata in serata, prima della fine del vertice, dopo una riunione dei rappresentanti permanenti degli Stati membri presso l’Ue a cui era affidato il negoziato.

Il Consiglio europeo ha poi dato mandato alla Commissione di presentare entro il mese prossimo delle proposte per mobilitare strumenti che sostengano la competitività delle imprese europee nei confronti della concorrenza globale, nei settori strategici e in particolare in quello della “clean-tech”. Questo per far fronte alla crisi energetica e all’applicazione, a partire da gennaio, dell’Inflation Reduction Act americano.

A Bruxelles si è anche ribadito l’impegno per l’adesione all’area Schengen di Bulgaria e Romania nel corso del 2023.

Sul fronte immigrazione ci sarà una riunione straordinaria su questo punto, come chiedeva l’Italia.

Si è inoltre discusso di un’accelerazione dell’attuazione della “bussola strategica”, di appalti congiunti nel settore della difesa, ed è stato concesso alla Bosnia-Erzegovina lo status di paese candidato all’adesione all’Ue.

Infine, ma non meno importante, il Consiglio europeo ha fissato per lunedì 19 dicembre, la dead line per il complicatissimo accordo sul “meccanismo di correzione” del mercato del gas (il “price cap”).

Contestualmente i ministri dell’Energia Ue dovrebbero approvare anche i regolamenti sulla piattaforma di acquisti congiunti del gas, sulla solidarietà fra gli Stati membri in caso di crisi delle forniture, e sull’accelerazione delle procedure di autorizzazione degli impianti per le rinnovabili.