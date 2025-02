Gas Intensive, Squeri (FI): per aziende gas release e mix energia

Roma, 11 feb. (askanews) – “Andare incontro a queste aziende che hanno bisogno di prezzi che non siano a questo livello se no davvero soccombono rispetto a una competizione che non ha tutti i vincoli che in Europa abbiamo, e in Italia con un mix energetico che non ci agevola abbiamo ancora di più per cui dobbiamo fare tutto intanto, perché questo energy release possa davvero diventare passare dalle parole ai fatti e poi amplificare il più possibile mix energetico”. È quanto ha affermato Luca Squeri, responsabile Dipartimento Energia Forza Italia, in occasione della tavola rotonda organizzata da Gas Intensive.