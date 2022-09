Gas Italia, Cingolani: "Piano risparmi è sostenibile"

Roma, 7 set. (Adnkronos) – Il piano per ridurre i consumi di gas in Italia è sostenibile e può garantire un rilevante risparmio di risorse. Lo sottolinea il ministro per la transizione ecologica, Roberto Cingolani, in un'intervista a Radio Capital.

''Se la collettività si comporta in maniera sobria nei consumi energetici a livello volontario si risparmia una quantità di gas che può arrivare quasi un terzo di quella che prendevamo prima dalla Russia ogni anno.

Abbiamo fatto un piano per abitazioni private che non è draconiano, ma sostenibile. Stiamo lavorando con le aziende e con Confindustria per fare un piano per i consumi industriali'', dice Cingolani.

La Russia prospetta il "suicidio economico" dell'Italia per le sanzioni che anche Roma ha adottato nei confronti di Mosca. ''E' un attacco che rivela una mentalità totalitaria. Loro pensano che gli stati prendano ordine da altri stati. Noi siamo una grande democrazia, in un trust di democrazie europee.

Stiamo lavorando per garantire l'indipendanza energetica'', afferma il ministro.