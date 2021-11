Gas: Komlev (Gazprom), 'in Europa mancano 15 mld metri cubi per superare inverno'

Torino, 25 nov. – (Adnkronos) – "Il gas in Europa non è sufficiente: mancano circa 15 miliardi di metri cubi per passare questo inverno. L'Italia ha una situazione abbastanza buona, le unità di stoccaggio sono riempite per l'83%, in altri paesi come Germania e Austria la situazione è più preoccupante".

Lo ha affermato Sergey Komlev, capo della direzione per la strutturazione dei contratti e formazione dei prezzi di Gazprom Export, nel suo intervento al Seminario italo-russo in corso a Torino.

"Quello che ha creato più problemi – ha spiegato ancora Komlev – è stata la scarsa attenzione da parte dei produttori europei all'estrazione del gas. Quest'anno il consumo in Europa è aumentato di 46 miliardi di metri cubi, ai quali bisogna aggiungere 13 miliardi nei Paesi dell'ex Unione Sovietica.

Noi facciamo il possibile per soddisfare la domanda dei paesi di cui siamo tradizionalmente partner e con cui abbiamo dei contratti".