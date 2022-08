Gas, per il presidente di Nomisma Energia Davide Tabarelli “Rischio chiusure e recessione”

"Un prezzo del gas di 250 euro al MWh si tradurrà in un prezzo record dell'elettricità" ha affermato Davide Tabarelli

Secondo il Presidente di Nomisma Energia, Davide Tabarelli,”Le misure del governo per contenere i rincari energetici estese fino a dicembre “non saranno sufficienti visto l’attuale livello del prezzo del gas”

Gas, i numerosi avvertimenti di Tabarelli

Da mesi il il presidente di Nomisma Energia, Davide Tabarelli, sottolinea, con varie dichiarazioni rese alla stampa, la gravità della situazione della crisi energetica la preoccupazione di quello che si potrebbe verificare il prossimo autunno senza la disponibilità del gas russo.

Oggi, l’ennesimo avvertimento: “Le misure del governo per contenere i rincari energetici estese fino a dicembre “non saranno sufficienti visto l’attuale livello del prezzo del gas” ha affermato all’ansa.

“Misure non sufficienti”

Per poi sottolineare che “Queste misure erano a mala pena sufficienti quando il prezzo del gas era 80 euro al MWh, ma non ora, Un prezzo del gas di 250 euro al MWh si tradurrà in un prezzo record dell’elettricità, verso i 600 euro al MWh, dieci volte quelli che erano ottimi prezzi anni fa”.

La conseguenza di tutto questo, se non viene posto un argine significherà “Chiusure, recessione, calo dell’economia e distruzione della domanda“.

“Cosa accade se la Russia taglia subito il gas”

Uno scenario che, nella frase riportata dal Fatto Quotidiano, potrebbe rivelarsi addirittura peggiore: ” Le scorte – chiarisce il presidente di Nomisma – sono come un palloncino che deve essere sempre pieno per dare pressione, per arrivare a case, ospedali, fabbriche, centrali elettriche.

Se la Russia taglia subito e dobbiamo ricorrere alle scorte già a ottobre o novembre, arriveremo a febbraio con un palloncino un po’ sgonfio e non riusciremo a tirare fuori 200 milioni di metri cubi al giorno”.