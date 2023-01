Gas, quanto attendere per i cali in bolletta?

Gas, quanto attendere per i cali in bolletta?

Quando si abbasserà la bolletta del gas per famiglie ed imprese? Perché il prezzo del gas scende e la bolletta ancora no?

Perchè nonostante il calo del prezzo del gas le bollette per famiglie ed imprese non scendono? Quando aspettarsi i primi cali? Le variabili in gioco e le differenze a seconda del tipo di contratto

Gas, a dicembre aumento rispetto a novembre

Aumenta la bolletta del gas per le famiglie ancora in tutela. In base all’andamento medio del mercato all’ingrosso italiano di dicembre e per i consumi dello stesso mese, per la famiglia tipo si registra, infatti, un aumento del 23,3% della bolletta rispetto a novembre. Lo comunica l’Arera, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, spiegando che il prezzo della materia prima gas per questi clienti, a dicembre, è fissato in 116,6 euro/MWh.

Nel 2022 una famiglia ha speso circa 1.866 euro, per un incremento del 64,8% rispetto al 2021.

Perchè la bolletta del gas aumenta ancora?

Il calo del prezzo del gas non basta al momento per far scendere le bollette. I motivi sono molteplici, alcuni molto tecnici, come ad esempio quello legato al metodo di calcolo del costo del gas che dallo scorso ottobre non è più trimestrale ma mensile.

Quello che interessa i consumatori – famiglie ed imprese -è però solo sapere quando si potranno vedere i primi cali nella bolletta del gas.

I possibili cali in bolletta nel 2023

Per il mercato tutelato, se si dovesse confermare il trend attuale, le tariffe potrebbero essere più basse da fine gennaio. Per il mercato tutelato infatti si considera la media del mese: in questo caso è sufficiente che non ci siano altri rialzi.

Il condizionale però è d’obbligo in quanto le variabili in gioco sono numerose riguardo la possiblità che non ci saranno rialzi.

Per gli utenti che aderiscono al mercato libero, usufruendo di contratti a tariffa variabile – spiega Money.it -il dato è più incerto, ma c’è comunque la possibilità che un primo ribasso si registri a fine gennaio. In realtà, in questo caso, bisognerà capire se le aziende applicheranno subito i nuovi prezzi di mercato o se aspetteranno per abbassare le tariffe