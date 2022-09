Roma, 8 set. – (Adnkronos) – La linea dura della Commissione europea sul tetto Ue al prezzo del gas russo continua a spingere in basso le quotazioni sul Ttf, 'hub di riferimento olandese di Amsterdam: per i future di ottobre i prezzi sono scesi sotto quota 200 euro, e al momento si attestano a 198 euro al megawattora, in calo del 7,33% sulla chiusura di ieri.