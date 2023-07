Gas, Toti: nave rigassificatrice collocata a largo di Vado Ligure

Genova, 18 lug. (askanews) – Sarà collocata al largo di Vado Ligure, in provincia di Savona, la nave rigassificatrice “Golar Tundra” di Snam che, secondo il piano energetico nazionale, dovrà essere posizionata in Liguria. Lo ha annunciato questo pomeriggio il presidente della Regione Liguria e commissario straordinario di governo per il rigassificatore Giovanni Toti, dopo un incontro con l’amministratore delegato di Snam Stefano Venier e l’amministratore di Snam Rete Gas Massimo Derchi.

“La nave – ha spiegato Toti – sarà posizionata a circa 4 chilometri dalle coste della Liguria, in un’area già oggi prevista dall’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale e dalle Capitaneria di Porto come area di stazionamento delle navi in transito in attesa di entrare in banchina”.

“Sarà collocata – ha concluso il governatore della Liguria – sostanzialmente al confine orientale dello specchio d’acqua antistante il Comune di Vado Ligure, che confina con quelli di Quiliano e di Savona. La nave sarà collegata a terra con una condotta che sbarca nel Comune di Vado e si congiunge alla rete nazionale attraversando i Comuni di Quiliano, Carcare, Cairo e Altare”.