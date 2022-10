Gas, von der Leyen: Ok a “price cap”, ma con forniture sicure

Milano, 5 ott. (askanews) – “Un tetto al gas va concepito in modo adeguato per assicurare la sicurezza dell’approvigionamento e è una soluzione temporanea per far fronte al fatto che il ttf, il punto di riferimento principale dei prezzi, non è più rappresentativo del nostro mercato. Questo benchmark del Ttf fa riferimento al gas dai gasdotti. In questi ultimi 7 mesi, per liberarci dalla dipendenza del gas russo, abbiamo aumentato il mercato lng del gas liquefatto che però non si rispecchia bene nel ttf.

Quindi, introducendo un tetto al gas complessivo è una soluzione temporanea in attesa di un nuovo indice dei prezzi dell’ue che rifletta meglio il funzionamento del mercato e la comissione ha già iniziato a lavorare su questo”. Lo ha detto la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, durante il suo intervento alla

plenaria al Parlamento Europeo di Strasburgo.