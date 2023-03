Gas: Zelensky, 'ultime informazioni su Nord Stream fanno il gioco della Russia'

Kiev, 10 mar. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky ha definito "molto pericolose" le ultime informazioni pubblicate dal New York Times sulla presunta partecipazione di un gruppo filo-ucraino al sabotaggio del gasdotto Nord Stream, ritenendo che questa notizia "fa il gioco della Russia". Nel corso di una conferenza stampa a Kiev insieme al primo ministro finlandese Sanna Marin, Zelensky ha insistito ancora una volta per sollevare l'Ucraina dalla responsabilità delle esplosioni del gasdotto, lo scorso settembre. "Non abbiamo niente a che vedere con queste – ha affermato – Non lo hanno fatto gli ucraini".

Il presidente ucraino si è rammaricato del fatto che l'unico beneficiario delle ultime informazioni sia la Russia e tutte quelle aziende che utilizzeranno le nuove ipotesi per giustificare la loro decisione di continuare ad operare nel Paese. "Stiamo combattendo contro un nemico: la Russia. E stiamo combattendo anche contro quelle persone che, a parte i soldi, non vedono altro che se stesse", ha aggiunto Zelensky, accusando alcuni leader internazionali, "anche membri della Ue o della Nato", di aver continuato a fare affari con Mosca.