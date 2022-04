Gasdia: Sul palco dell’Arena di Verona ci saranno artisti russi

Milano, 8 apr. (askanews) – “Noi avremo molti artisti russi quest’anno in Arena compresa Anna Netrebko, perchè a parte che hanno dei contratti firmati ma a mio parere l’arte deve creare ponti e non deve mai distruggerli, soprattutto la musica che è l’unico vero linguaggio universale, perchè in tutto il mondo si legge uno spartito e lo sappiamo leggere tutti allo stesso modo” ha detto il Sovrintendente e Direttore Artistico Cecilia Gasdia presentando a Milano l’edizione numero 99 dell’Arena di Verona Opera Festival, composto di 46 serate uniche nel più grande teatro del mondo tornato a capienza piena e con i grandi allestimenti.