Gaspard Ulliel, tragico incidente di sci: l’attore è morto a 37 anni

L'attore francese Gaspard Ulliel è scomparso in un tragico incidente di sci all'età di 37 anni.

L’attore francese Gaspard Ulliel è scomparso a 37 anni dopo un tragico incidente di sci avvenuto sulle Alpi. Era stato testimonial di alcuni brand d’alta moda e presto presto su Disney Plus uscirà Moon Knight, serie Marvel a cui aveva preso parte.

Gaspard Ulliel è morto: il lutto

Il mondo del cinema e dello spettacolo piangono l’attore francese Gaspard Ulliel, scomparso a 37 anni a causa di un incidente sciistico. L’attore e modello si sarebbe scontrato contro un altro sciatore e le conseguenze si sono rivelate purtroppo per lui fatali. Dopo una corsa in ospedale e il ricovero, l’attore è scomparso.

Gaspard Ulliel: i film

Oltre ad esser stato testimonial di alcune importanti campagne di moda, Ulliel aveva vinto un Premio César come migliore promessa maschile per il film Una lunga domenica di passioni.

Nel 2005 aveva recitato in Hannibal Lecter – Le origini del male e in Saint Laurent (film incentrato sulla vita del celebre stilista). Aveva recitato inoltre in È solo la fine del mondo (con cui aveva vinto il suo secondo premio Cèsar come miglior attore). Nelle prossime settimane è attesa su Disney Plus l’uscita di Moon Knight, serie Marvel in cui anche lui aveva recitato.

Gaspard Ulliel: la vita privata

L’attore è stato legato alla modella Cécile Cassel e a Charlotte Casiraghi.

Inoltre aveva avuto una liaison con la top model Jordan Craselle. Dal 2013 era legato a Gaëlle Pietri, con cui nel 2016 aveva avuto un bambino. Sui social in queste ore in tanti tra fan, amici e colleghi si stanno riversando sulle pagine social a lui dedicate con messaggi d’affetto e di profondo cordoglio per la prematura scomparsa delll’attore. Non è noto se la moglie e suo figlio fossero con lui al momento del tragico incidente né quali siano le condizioni dell’altro sciatore rimasto coinvolto.