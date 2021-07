Gaspare Ghaleb chi è: l’interrogatorio, l’ex fidanzato di Jessica Pulizzi, sorellastra di Denise Pipitone

Gaspare Ghaleb, ex fidanzato di Jessica Pulizzi, sorellastra di Denise Pipitone, è stato sentito in procura per la scomparsa della bambina. Scopriamo chi è

Gaspare Ghaleb, l’ex fidanzato di Jessica Pulizzi, è stato sentito dagli investigatori per quanto riguarda la scomparsa di Denise Pipitone, la sorellastra della sua ex ragazza. Scopriamo qualcosa in più sull’uomo.

Gaspare Ghaleb: chi é?

Gaspare era il fidanzato di Jessica Pulizzi, la sorellastra di Denise Pipitone, nel momento della scomparsa della bambina.

I due poi si sono lasciati, ma l’uomo è ancora tra gli indagati per la sparizione della bambina, avvenuta a mazara del Vallo nel 2004.

Gaspare Ghaleb: la storia con Jessica Pulizzi

Jessica Pulizzi fin dall’inizio è stata posta nel registro degli indagati per la scomparsa della sorellastra, con cui condivide il padre, ma non ci sono mai state prove decisive, e la donna è stata prosciolta da ogni accusa.

Si pensa però che sia Jessica che Gaspare sappiamo qualcosa della fine di Denise. Infatti, già nel settembre del 2004, l’uomo era stato sentito dalla polizia di Mazara del Vallo che aveva registrato una conversazione tra lui, la fidanzata e la madre di quest’ultima, Anna Corona.

I tre, prima di essere interrogati nel 2004, stavano parlando tra di loro di una bambina, che si pensa fosse Denise; purtroppo, i forti rumore che provenivano dalla strada hanno reso incomprensibile gran parte della loro conversazione.

Gaspare Ghaleb: il caso di Denise Pipitone

La storia di Denise Pipitone è tristemente nota a tutti: la mattina del primo settembre 2004 la bambina stava giocando coi cuginetti fuori dalla casa della nonna quando misteriosamente sparisce, senza che nessuno se ne accorgesse.

Varie sono state le piste seguite dagli inquirenti: le più plausibili erano un dissidio all’interno della sua stessa famiglia (e per questo motivo la sorellastra era stata indagata), e il rapimento da parte di un gruppo di rom.

Nonostante varie segnalazioni, sia in Italia che all’estero, la bambina non è mai stata trovata e nessuno è stato incolpato per la sua scomparsa. La madre Piera Maggio, però, non si è mai arresa e spera ancora nel ritorno di Denise, convinta che sua figlia sia ancora viva.

Gaspare Ghaleb: il motivo dell’interrogatorio

Gaspare Ghaleb è stato sentito di nuovo dagli inquirenti il 7 luglio del 2021, quasi 17 anni dopo la sparizione di Denise. L’interrogatorio è durato sei ore.

Il motivo per questo nuovo ascolto è che Gaspare è considerato una “persona informata sui fatti” per quanto riguarda la scomparsa della bambina. Già nel 2004 era stato accusato di falsa testimonianza, ma poi il reato era caduto in prescrizione.

Il nome di Gaspare Ghaleb è emerso di nuovo tramite una lettera anonima, che ha accusato l’uomo, Jessica Pulizzi e Anna Corona di trovarsi in macchina tutti insieme nel giorno della scomparsa di Denise, e che insieme a loro c’era una bambina che chiedeva aiuto.