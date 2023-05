Roberto Gasparotti, ex curatore dell’immagine di Silvio Berlusconi, si è sfogato per come è stato gestito l’ultimo videomessaggio del leader di Fi.

Lo sfogo di Gasparotti sul videomessaggio di Fi con Berlusconi

L’ultimo videomessaggio di Silvio Berlusconi, mandato in onda in occasione della Convention di Forza Italia, ha generato parecchia attenzione. Tra i tanti, sul tema si è espresso anche Roberto Gasparotti, ex storico regista personale del Cavaliere che lo ha seguito per 42 anni, il quale non ha apprezzato per niente.

«Guardi, ci sono rimasto male nel vedere il dottore, il mio presidente così sofferente. Lui ha sempre trasmesso speranza agli altri. In questo video, mi spiace dirlo, esprime compassione. […] un politico di grande successo, fatto sedere dietro un tavolino con una bandiera, in un ospedale. Ma a quale scopo?».

Gasparotti: “Vergogna, vergogna!”

In un posto su Facebook, invece, Gasparotti è stato ancor più critico. Ha voluto anche ricordare i “bei tempi andati”, facendo tornare alla memoria lo storico video promozionale del 1994 con il quale Berlusconi scese in campo politico.