Gasparri contro "Rocco Schiavone": in Rai propaganda per le droghe

Milano, 27 apr. (askanews) – “Lo stile di vita non è quello di Rocco Schiavone”. A scagliarsi contro la popolarissima serie televisiva interpretata da Marco Giallini è Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia, che durante l’audizione in Commissione Vigilanza del ministro delle Imprese, Adolfo Urso, ha puntato il dito contro “forme di propaganda sull’uso di droghe che usano la fiction, come nella vicenda di Rocco Schiavone che nell’ultima puntata ha dato consigli su come abbinare vini e marijuana in fascia protetta”. “Io potrò sembrare antiquato, ma l’uso di sostanze stupefacenti pesanti o non pesanti – ha aggiunto – è vietato dalla legge e la Rai fa esattamente il contrario”.

La serie, giunta alla quinta stagione, in onda su RaiDue, è tratta dai romanzi e racconti di Antonio Manzini (co-sceneggiatore assieme a Maurizio Careddu), incentrate sul personaggio immaginario di un poliziotto burbero e irascibile.