Gasparri: non ci sarà altro Berlusconi domattina, faremo nostra parte

Roma, 14 giu. (askanews) – “Noi faremo la nostra parte senza né presunzione né sciogliete le righe, non ci sarà un altro Berlusconi domattina perché non c’è pari alla sua grandezza e non ci sarà alcun ‘sciogliete le righe'”. Così il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, vicepresidente del Senato, in piazza Duomo a Milano, prima dei funerali di Silvio Berlusconi.

