Gasparri su Sumud Flotilla: l'aiuto non si improvvisa

Roma, 9 set. (askanews) – Il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, a margine del vertici del suo partito sulla manovra, ha commentato l’attacco alla missione internazionale Global Sumud Flotilla: “Gli aiuti vanno fatti nelle maniere possibili. Anche l’Unione Europea ha detto che iniziative mosse da buoni intenti ma organizzati in una certa maniera possono essere pericolose.

Hamas ha impedito la distribuzione in molti casi, quindi gli intenti buoni vanno realizzati nelle modalità corrette perché altrimenti ci si va a infilare in situazioni molto tese in aree di conflitti. L’Europa ha detto cose sagge, gli aiuti vanno fatti, se io adesso parto con voi andiamo in Ucraina a portare aiuti dove ci andiamo a infilare, quindi l’aiuto non è una cosa che si improvvisa”. Il governo interverrà? “Chiedetelo al governo, penso di sì”, ha concluso.