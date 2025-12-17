Gassmann: "Guerrieri": racconterà la giustizia in modo equilibrato

Roma, 17 dic. (askanews) – Alessandro Gassmann, reduce dal successo di “Un professore”, è intervenuto all’Auditorium Parco della Musica di Roma alla presentazione della nuova stagione Rai Fiction 2026 che lo vedrà protagonista con la serie “Guerrieri”, dove interpreta un avvocato penalista di successo.

“È una serie che amo tantissimo – ha detto – e sulla quale ho grandissime aspettative, è tratta dai romanzi di Gianrico Carofiglio di grandissimo successo; Gianluca Tavarelli ha fatto una serie di altissimo livello con un cast fantastico, in una Bari meravigliosa: è una serie che commuove, fa riflettere, fa arrabbiare, fa ridere, fa tutto quello che secondo me una serie televisiva e anche un film dovrebbe fare, far nascere emozioni in chi la guarda”.

“Noi della giustizia vediamo i problemi ma vediamo anche i successi, qui parliamo di un grandissimo avvocato penalista che risolve casi di omicidio in gran parte, e lo fa con grande intelligenza e con sapienza. Penso che sia una serie che racconta la giustizia in maniera equilibrata nel senso che sappiamo quali sono i problemi della giustizia nel nostro Paese ma sappiamo anche che ogni tanto ci sono persone che lavorano in campo giuridico di grandissima qualità e che risolvono i problemi delle persone” ha concluso l’attore.