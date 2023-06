Gastaldi Holidays e DMC Sardinia 360: supereremo il 2019

Milano, 26 giu. (askanews) – “E’ partita una buona domanda con il primo trimestre dell’anno, poi è un po’ rallentata perché comunque le tariffe hanno iniziato a salire, in particolar modo c’è stata anche la Pasqua che ha distratto: adesso aspettiamo la seconda tranche di prenotazioni ma complessivamente crediamo che sarà un anno che andrà a superare i dati del 2019. Per cui abbiamo positività sull’anno, stiamo crescendo complessivamente, il turismo è un asset per cui noi cerchiamo di offrire un servizio di qualità e un prodotto di alto livello”. Così Luca Battifora, amministratore delegato dei tour operator Gastaldi Holidays e DMC Sardinia 360, illustra ad askanews le previsioni sull’andamento delle società nel 2023.

“La Sardegna come destinazione è sempre tra le mete più amate a livello internazionale, abbiamo visto un’ottima performance di prenotazioni su vari prodotti della Sardegna nel primo trimestre dell’anno, in particolar modo dai mercati esteri ma non solo: vediamo molta richiesta da Uk, Gemania, da paesi nordici e anche da parte di alcuni paesi limitrofi dell’Est. Si stanno affacciando gli americani e poi ovviamemente è una destinazione che piace sempre agli italiani”, aggiunge il manager.

“Sicuramente il costo del trasporto aereo che è aumentato influenza, specialmente le famiglie e i target intermedi, diciamo che l’alto di gamma invece risente meno di questi sbalzi e la domanda continua a crescere nel profilo alto della clientela. Questo lo vediamo anche sulle altre mete che trattiamo come tour operator sempre del gruppo nostro, quindi parliamo in questo caso di Gastaldi Holidays, in particolar modo Nord America ma anche oceano indiano, Australia piuttosto che Sud America”, conclude Battifora.