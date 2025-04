Gattinoni Events, dalle convention ai progetti d'arte e design

Milano, 3 apr. (askanews) – I viaggi, ma anche grandi appuntamenti, brand e cultura: il gruppo Gattinoni cresce anche al di fuori dei consueti canali del turismo leisure, d’affari e agenzie di viaggio e pone grande attenzione sulla divisione che si occupa degli eventi. “Gattinoni Events – ha detto ad askanews la Managing Director Elisa Presutti – all’interno del mondo Gattinoni è la società che si occupa di eventi, eventi a tutto tondo, quindi ci occupiamo di convention, lanci di prodotto, eventi che hanno tanta comunicazione al loro interno, ma siamo anche molto forti, e questo è il nostro heritage, sui viaggi incentive e si sta sempre più affermando una divisione dedicata al mondo farmaceutico”.

In questa prospettiva assumono un ruolo sempre più importante gli aspetti della comunicazione, ma anche della valorizzazione artistico-culturale. “Questo nuovo corso – ha aggiunto la direttrice – si sta veramente compiendo in questi mesi e noi mettiamo proprio la parte logistica al servizio di tutto quello che è comunicazione del brand, comunicazione interna, per esempio le convention aziendali, ma anche la comunicazione esterna e i lanci di prodotto. È qui che stiamo sempre più affermando le nostre competenze, le nostre capacità anche a livello creativo e questo è quello che ci sta dando proprio grande soddisfazione in questi giorni”.

E in occasione del Salone del Mobile e del Fuorisalone Gattinoni Events insieme a Skoda e all’artista Marcantonio ha promosso un’installazione molto particolare al Padiglione di Arte Contemporanea di Milano. “Al PAC – ha concluso Elisa Presutti – prende vita uno scenario che possiamo veramente dire onirico, è un viaggio, è un sogno che abbiamo studiato insieme a Skoda e insieme a Marcantonio, designer di fama ormai internazionale. Il nostro direttore creativo, davvero a quattro mani con Marcantonio, ha dato vita e darà vita a uno scenario dove innovazione, tecnologia, sostenibilità e arte, molta arte, incanteranno, sono sicura, il pubblico della Design Week”.

Tra animali che prendono vita, misteriose casse in giro per la città e tante suggestioni il messaggio è quello di un progetto che pensa “arte e design in movimento”.