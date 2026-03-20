"Gavagai" con Maren Eggert apre a Roma il Festival del cinema tedesco

Roma, 20 mar. (askanews) – Ha preso il via ufficialmente a Roma la sesta edizione del Festival del cinema tedesco, con l’anteprima italiana di ‘Gavagai’, alla presenza dei promotori della kermesse e della protagonista del film di Ulrich Koehler, l’attrice tedesca Maren Eggert. Il film si svolge tra il Senegal, sul set di un adattamento di Medea, dove Maja vive una relazione con Nourou, e Berlino, dove i due si rivedranno, passando dalla tragedia antica al dramma contemporaneo. Ma sono molti gli ospiti attesi alla quattro giorni in programma al Cinema Quattro Fontane. Simone Baumann, direttrice Generale di German Films, ente promotore del festival: “In questa selezione abbiamo alcuni dei film di maggiore successo dai più importanti festival cinematografici internazionali, come San Sebastian, New York Film Festival e altri”, ha spiegato. “Penso che abbiamo una generazione di giovani cineasti e registi, uomini e donne, molto interessante, che è presente ovunque nei festival cinematografici internazionali”, ha spiegato ad askanews. “Per esempio Mascha Schilinski, che non è qui quest’anno, era a Cannes in concorso l’anno scorso con ‘Sound of Falling’ e il film è uscito in Italia. Nel nostro programma abbiamo Sarah Miro Fischer con ‘The Good Sister’, e molti altri”, ha aggiunto.Sarà infatti il film “The Good Sister”, in anteprima italiana distribuito da Lucky Red, domenica 22 marzo a chiudere il festival alla presenza della regista, Sarah Miro Fischer, alla sua opera prima: una giovane donna scopre una verità sconvolgente sul fratello e si trova divisa tra affetto e giustizia. Attesi inoltre registi esordienti come Steffen Goldkamp, e Pascal Schuh, oltre ala regista di cortometraggi Shadab Shayegan e al direttore della fotografia Tom Otte.Il Festival del Cinema Tedesco è promosso da German Films Service + Marketing GmbH, in collaborazione con il Goethe-Institut, l’Ambasciata della Repubblica di Germania a Roma e per il secondo anno consecutivo con l’Accademia Tedesca Roma Villa Massimo.