Gavettoni colorati contro il Miur, blitz attiviste "Bruciamo tutto"

Roma, 22 nov. (askanews) – Alcune attiviste del movimento “Bruciamo tutto” ha compiuto un blitz nonviolento davanti alla sede del Miur, il Ministero dell’istruzione e del merito. Come si vede nelle immagini, le tre giovani donne hanno lanciato dei palloncini pieni di tempera colorata (rossi, gialli e viola) imbrattando la facciata dell’edificio sul Viale Trastevere. Tenendo lo striscione con la scritta “Bruciamo tutto”, una delle attiviste ha dichiarato: ”

“Il ministro dell’istruzione dovrebbe istruirsi, perché sminuire il problema del patriarcato dicendo che è un fatto giuridico o a una situazione di maschilismo residuo è inammissibile e dimostra la mancanza di preparazione per questo ruolo. Siamo stufi di dover educare chi è responsabile dell’educazione pubblica. Domani siamo in piazza e chiediamo a tutti di venire. Bruciamo tutto”, ha dichiarato.

“Valditara crede che staremo zitte ad ascoltare i suoi insulti a testa bassa, però non sa che non possiamo stare zitte, perché noi siamo la voce di tutte, siamo la voce di Giulia, Emanuela, Rita e tutte le vittime di femminicidio. E se anche ci portate via ne arriveranno altre, perché non siamo solo noi, siamo una rivoluzione transfemminista. Bruciamo tutto!”, ha spiegato l’altra attivista.