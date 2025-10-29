Gaza, almeno 100 morti negli attacchi israeliani, 33 sono bambini

Roma, 29 ott. (askanews) – Preghiere davanti ai propri cari uccisi, anche piccolissimi, tra le macerie. Oltre cento morti nei bombardamenti condotti dalla serata di martedì 28 ottobre dalle forze israeliane nella Striscia di Gaza. Secondo i dati del Ministero della Sanità palestinese tra loro ci sono sono 33 bambini, almeno 200 i feriti.

Le autorità della Striscia di Gaza hanno denunciato gli attacchi, definendoli “una chiara e flagrante violazione degli accordi di cessate il fuoco”.

“Verso le 22:45 abbiamo sentito due forti esplosioni, siamo corsi e abbiamo visto polvere e macerie – racconta un residente di Gaza City – le nostre case sono state danneggiate e i nostri vicini uccisi. Erano bambini e donne. Fino all’alba abbiamo estratto i loro corpi dalle macerie”.

Israele ritiene invece che sia stata Hamas a non rispettare l’intesa, ritardando la consegna dei corpi degli ostaggi israeliani e uccidendo un riservista dell’Idf a Rafah. Le forze israeliane hanno comunicato che il cessate il fuoco è tornato in vigore dalle 10 di questa mattina. In Israele molti appoggiano gli attacchi.

“Sostengo l’intervento militare solo perché Hamas non sta davvero rispettando l’accordo e stanno solo prendendo in giro tutti” dice una residente di Tel Aviv. “Approvo gli attacchi contro Hamas – dice un altro – dobbiamo rispondere con tutta la forza, per distruggere il terrorismo. È semplicemente un pericolo per il mondo intero, non solo per noi”.

Secondo il presidente Usa Donald Trump la tregua non è a rischio. “Hanno ucciso un soldato israeliano. Pertanto, gli israeliani hanno reagito, e hanno dovuto farlo” ha detto, insistendo che “nulla metterà a repentaglio” l’accordo raggiunto su Gaza.