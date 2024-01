Gaza, bambini feriti in un attacco su Rafah soccorsi in ospedale

Gaza, bambini feriti in un attacco su Rafah soccorsi in ospedale

Rafah (Striscia di Gaza), 13 gen. (askanews) – Diversi bambini sono stati portati con urgenza all’ospedale Al-Najjar di Rafah dopo un raid israeliano nella notte che ha colpito un edificio nella zona orientale della città del sud della Striscia di Gaza, che si trova al confine con l’Egitto.

Secondo quanto riportato dall’Agence France Presse, alcuni non sono sopravvissuti alle ferite riportate.

La guerra nella Striscia è arrivata al suo 99mo giorno, dopo l’operazione terroristica su vasta scala del gruppo islamista Hamas, penetrato in Israele il 7 ottobre scorso, che ha provocato circa 1.150 morti per lo più fra la popolazione civile e il sequestro di 250 persone, di cui finora sono state liberate circa 100. La reazione militare israeliana ha provocato oltre 23.700 morti e 60.000 feriti, in larga maggioranza civili.