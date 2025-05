Gaza, Bonelli legge in aula i nomi dei bambini morti, tutti in piedi

Roma, 21 mag. (askanews) – I nomi e le età dei bambini morti a Gaza. Tutte le età, dai più grandi ai “neonati”. Li ha letti nell’aula della Camera Angelo Bonelli (Avs) mentre illustrava la mozione unitaria del centrosinistra su Gaza e Medio Oriente. “La lista è molto lunga – ha detto Bonelli – centinaia e centinaia di fogli”.

Tutti i deputati si sono alzati ascoltando il lungo elenco. Rimasto seduto ai banchi del governo il sottosegretario agli esteri Giorgio Silli, unico rappresentante dell’esecutivo Meloni in aula (anche se di norma governo e presidenza non si alzano salvo che sia un’iniziativa decisa prima dal presidente e concordata con i gruppi).

E Bonelli ha sottolineaton sottolinea invece l’assenza in aula del ministro degli esteri e vicepremier Antonio Tajani in un giorno in cui si discute di una situzione che, ha sottolineato, è una “pulizia etnica”. “Un pessimo segnale”, ha affermato.