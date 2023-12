L’IDF avrebbe circondato l’abitazione del capo di Hamas, ma non c’è alcuna indicazione della sua presenza.

Assediata la casa del leader di Hamas

L’Al Arabiya riferisce che le Forze di Difesa Israeliane hanno accerchiato con i carri armati una casa a Khan Younis appartenente al leader di Hamas, Yahya Sinwar. Il canale saudita ha anche sottolineato che l’assedio dell’edificio è iniziato ieri. Al momento non c’è ancora alcuna indicazione sul fatto che il terrorista si trovi al suo interno. Sinwar, infatti, possiede più proprietà sul territorio ed è noto per i suoi nascondigli. Precedentemente Israele l’aveva definito “un morto che cammina“. A metà novembre l’IDF aveva dato notizia di un attacco all’abitazione di un altro capo palestinese, Ismail Haniyeh. La casa sembrava essere “utilizzata come infrastruttura terroristica e spesso serviva come punto di incontro per dirigere gli attacchi“.

L’offensiva israeliana

Le forze di Tel Aviv hanno invaso la città di Khan Younis, mentre l’offensiva di terra si estende al sud della Striscia. “Sessanta giorni dopo l’inizio della guerra, le nostre forze stanno circondando l’area di Khan Younis, nel sud di Gaza“, ha dichiarato il tenente generale Herzi Halevi, Capo di stato maggiore dell’esercito israeliano. “Abbiamo messo in sicurezza molte roccaforti di Hamas nel nord della Striscia di Gaza e ora stiamo operando contro quelle nel sud” ha aggiunto, parlando al quotidiano Times of Israel. “Chiunque abbia pensato che l’IDF non avrebbe saputo come riprendere i combattimenti dopo la tregua si sbagliava” ha concluso, facendo riferimento al cessate il fuoco, violato venerdì, che ha permesso la liberazione di alcuni prigionieri in mano ai terroristi.

La reazione di Hamas

Osama Hamdan, rappresentante di Hamas in Libano, ha affermato che non ci saranno “negoziati o scambi di prigionieri” prima della fine dell’assalto israeliano. Rivolgendosi ai giornalisti a Beirut, ha anche dichiarato che il Primo Ministro Benjamin Netanyahu è “responsabile” della vita degli ostaggi israeliani, aggiungendo che il suo vero obiettivo è “eliminare il popolo palestinese“. Martedì mattina le Brigate Qassam, braccio armato di Hamas, hanno confermato di aver ingaggiato combattimenti contro l’esercito di Tel Aviv in tutte le aree dell’enclave.