Nella notte i raid israeliani hanno continuato ad illuminare il cielo su Gaza. Il portavoce militare ha confermato che gli attacchi hanno colpito “numerosi obiettivi” all’interno dell’enclave.

Conquistata roccaforte della Jihad islamica nella Striscia di Gaza

Le forze di difesa israeliane hanno conquistato una roccaforte nel nord della Striscia, che apparterrebbe al comandante della Jihad islamica. “La roccaforte conteneva gli uffici di capi terroristi dell’organizzazione e un sito per la produzione di armi” ha spiegato l’esercito. Nel mentre il presidente Benjamin Netanyahu ha ammesso la grande difficoltà di Israele nel ridurre al minimo le vittime civili. Durante l’intervista alla CBS, ha anche sottolineato che la responsabilità militare dello Stato è quella di “prevenire il riemergere del terrore” a Gaza, annunciando che al termine della guerra l’enclave costiera non verrà rioccupata.

L’IDF ha confermato che il corpo del caporale Noa Marciano è stato trovato vicino all’ospedale Al-Shifa di Gaza City. Già in precedenza Israele aveva accusato Hamas di utilizzare edifici civili come scuole e ospedali per costruire tunnel, rifugi rinforzati e depositi di armi. Nella giornata di ieri è stato rinvenuto anche il cadavere di un secondo ostaggio detenuto da Hamas, la 65enne Yehudit Weiss. La donna, madre di cinque figli, aveva perso il marito durante l’offensiva del 7 ottobre, quando era stata rapita. Yehudit “è stata uccisa dai terroristi nella Striscia di Gaza e non siamo riusciti a raggiungerla in tempo” ha dichiarato il portavoce dell’IDF Daniel Hagari. L’esercito ha rilasciato molte immagini e video in cui vengono mostrati i tunnel di Hamas sotto tre dei più grandi ospedali della Striscia.

Irruzione a Jenin

Le forze israeliane hanno organizzato un’incursione a Jenin, nella Cisgiordania occupata, circondando alcuni ospedali e uccidendo almeno cinque persone. Gli attacchi, lanciati durante la notte, hanno provocato altri 14 feriti, secondo quanto riferito da fonti palestinesi. L’irruzione all’ospedale Ibn Sina è terminata dopo diverse ore. L’agenzia di stampa ufficiale palestinese Wafa ha riferito che le forze israeliane hanno impedito ai servizi di emergenza di raggiungere i feriti, mettendo potenzialmente a rischio molte vite.