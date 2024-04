Gaza, da Gerusalemme a Parigi: manifestazioni per gli ostaggi

Roma, 8 apr. (askanews) – Migliaia di persone si sono riunite davanti al Parlamento israeliano a Gerusalemme per chiedere la liberazione degli ostaggi rapiti dai militanti di Hamas a Gaza nell’anniversario dei sei mesi dalla loro cattura, il 7 ottobre scorso. “È una ferita aperta che non si chiude”, dicono i parenti degli ostaggi, continuando a chiedere un accordo per il cessate il fuoco e il loro rilascio.

Manifestazioni a loro sostegno non solo a Gerusalemme ma in molte città del mondo, da Parigi a Berlino. La trattativa però al momento sembra in una fase di stallo.