Gaza, flashmob del Pd davanti a Montecitorio: "Fermiamo il massacro"

Roma, 17 set. (askanews) – Flash mob del Pd e dei Giovani democratici davanti a Montecitorio, una delegazione dei parlamentari dem, insieme a rappresentanti del Pd di Roma e dei Giovani democratici, ha esposto uno striscione con la scritta “Fermiamo il massacro” e una bandiera della Palestina.

“Chiunque abbia un senso di umanità non può rimanere a guardare, quando c’è un genocidio in corso come in questo caso”, ha spiegato Laura Boldrini, parlando al megafono.

“Siamo qui per dare una risposta. Abbiamo due colleghi sulla Global sumud flotilla. Gaza è sotto assedio illegale da parte di Israele. I governi dovrebbero rompere quell’assedio illegale e non lo fanno”.