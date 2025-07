Gaza, Guterres condanna attacchi a locali Onu: sono "inviolabili"

New York, 22 lug. (askanews) – Il Segretario generale Antonio Guterres si è detto “inorridito” degli attacchi della scorsa notte ai “locali delle Nazioni Unite” a Deir Al-Balah, nella Striscia di Gaza, dove a suo giudizio “stiamo assistendo all’ultimo respiro di un sistema umanitario costruito su principi umanitari”.

I locali dell’Onu “sono inviolabili e devono essere protetti dal diritto internazionale umanitario, senza eccezioni”, ha ricordato Guterres nel suo intervento di apertura della riunione del Consiglio di sicurezza su “Promozione della pace e della sicurezza internazionale attraverso il multilateralismo e la risoluzione pacifica delle controversie”.

Il Segretario Generale delle Nazioni Unite ha poi detto che che l’intensificazione delle operazioni israeliane a Gaza significa “devastazione su devastazione”, con il sistema umanitario “all’ultimo respiro”. Guterres ha dichiarato a una riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite: “A questo sistema vengono negate le condizioni per funzionare, lo spazio per intervenire, la sicurezza per salvare vite umane”.