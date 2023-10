Gaza, Guterres denuncia la "punizione collettiva" dei palestinesi

Pechino, 18 ott. (askanews) – Il capo delle Nazioni Unite si dice “inorridito” dall’attacco nell’ospedale di Gaza. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, da Pechino parla della situazione in medioriente e denuncia la “punizione collettiva” dei palestinesi dopo la morte di centinaia di persone nell’attacco in un ospedale di Gaza. Guterres ha chiesto, in un forum a cui erano presenti sia il presidente cinese Xi Jinping che il presidente russo Vladimir Putin, un “cessate il fuoco umanitario immediato” nella guerra tra Israele e il movimento estremista palestinese Hamas per alleviare l’epica sofferenza umana a cui stiamo assistendo”, ha detto, “troppe vite e il destino dell’intera regione sono in bilico”.