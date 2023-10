Il gruppo militante di Hamas ha lanciato un’operazione senza precedenti contro Israele, con razzi e numerose infiltrazioni militari.

Gaza, Hamas lancia un’operazione senza precedenti

I terroristi palestinesi della Striscia di Gaza hanno lanciato massicci lanci di razzi contro il sud e il centro di Israele. Decine di uomini armati si sono infiltrati nella città di confine di Sderot e in altre comunità, scontrandosi con le truppe dell’Israel Defense Force. Almeno una persona è stata uccisa e 15 sono rimaste ferite negli attacchi. Si tratta di un’offensiva a sorpresa senza precedenti, da parte Hamas, iniziata pochi minuti prima delle 7 del mattino con centinaia di razzi, intercettati da Iron Dome e lanciati contro il Paese. L’aggressione è stata avviata appena un giorno dopo che Israele e il mondo arabo avevano celebrato il 50° anniversario dell’attacco a sorpresa di Egitto e Siria, che ha dato il via alla Guerra dello Yom Kippur. “Abbiamo deciso di mettere fine ai crimini di Israele” ha dichiarato il capo dell’ala militare di Hamas. Di risposta il Paese ha annuncia di essere “in stato di guerra“.

L’operazione “Alluvione al-Aqsa”

In una grave escalation, i razzi lanciati da Gaza hanno fatto scattare le sirene dei raid aerei fino a Tel Aviv e Gerusalemme. Israele è in stato di allerta. Si stanno ponendo le basi per quello che probabilmente sarà un nuovo pesante round di combattimenti. Mohammad Deif, capo dell’ala militare di Hamas a Gaza, ha decretato l’inizio della cosiddetta operazione Alluvione al-Aqsa. Un video inviato da Gaza ha mostrato quello che sembrava il corpo senza vita di un soldato israeliano calpestato da una folla di palestinesi inferociti che gridavano “Dio è grande“. Altri filmati mostrano militanti palestinesi che trascinano via un soldato israeliano, ancora vivo, su una motocicletta e uomini palestinesi che ballano in cima a un carro armato israeliano che era stato incendiato. Il Ministro della Difesa, Yoav Gallant, ha commentato l’accaduto affermando che Hamas ha commesso un “grave errore e ha iniziato una guerra contro lo Stato di Israele“.