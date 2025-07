Gaza: il dramma della fame e della violenza continua

La situazione a Gaza è drammatica e in continua evoluzione. Negli ultimi giorni, le forze israeliane hanno ucciso almeno 71 palestinesi nel tentativo di accedere ad aiuti umanitari, come riportano fonti mediche. Questo avviene in un contesto di crisi alimentare sempre più profonda, mentre gli ospedali continuano a registrare decessi causati dalla fame e dalla malnutrizione.

Ma cosa sta realmente accadendo?

Bilancio delle vittime e contesto attuale

Il numero delle vittime a Gaza cresce in modo preoccupante. Mercoledì, almeno 51 persone hanno perso la vita e oltre 648 sono rimaste ferite mentre cercavano di raggiungere il punto di confine di Zikim, dove i camion di aiuti entrano nel nord di Gaza. Non è tutto: 20 persone sono state uccise vicino al Corridoio Morag, nei pressi di Khan Younis. In totale, il bilancio degli attacchi israeliani da maggio ha superato le 1.000 vittime tra coloro che cercavano assistenza alimentare. E se questo non bastasse, il monitoraggio globale della fame avverte che una situazione di carestia si sta sviluppando.

Il Ministero della Salute di Gaza ha riportato che 154 persone, tra cui 89 bambini, sono morte di malnutrizione nelle ultime settimane. Dimmi, come si può rimanere indifferenti di fronte a queste cifre? Testimoni oculari, come Jihan al-Quraan, descrivono la disperazione della popolazione: “Guarda il suo stomaco! È solo ossa per mancanza di cibo – un mese senza pane”. La sofferenza è palpabile e tocca le corde più profonde della nostra umanità.

La risposta internazionale e il flusso di aiuti

Nonostante la necessità immensa, il flusso di aiuti umanitari a Gaza è rimasto ben al di sotto delle necessità. Adnan Abu Hasna, portavoce di UNRWA, ha dichiarato che la quantità di aiuti che entra non raggiunge la maggior parte della popolazione. Secondo le stime dell’ONU, sono necessari almeno 500-600 camion di aiuti al giorno. Eppure, negli ultimi quattro giorni, solo 269 camion sono riusciti a entrare. Come è possibile che si permetta una tale situazione?

Le agenzie umanitarie hanno denunciato che gran parte degli aiuti è stata saccheggiata da folle affamate, evidenziando la disperazione di una popolazione che lotta per la sopravvivenza. “Le persone sono rimaste giorni senza cibo”, ha riferito un corrispondente dal campo. Nel frattempo, il Monitor dei Diritti Umani Euro-Med ha documentato decessi tra gli anziani nei campi di sfollati, spesso attribuiti a fame e malnutrizione. Un quadro davvero allarmante, non credi?

Le conseguenze del conflitto e le minacce politiche

La crisi è ulteriormente complicata dalle dichiarazioni di funzionari israeliani, che hanno accennato all’ipotesi di annessione di parti della Striscia di Gaza. Questi commenti, sebbene controversi, potrebbero segnare un ulteriore deterioramento delle speranze per una soluzione a due stati. Un membro del gabinetto di sicurezza ha affermato che Israele potrebbe dare un ultimatum a Hamas per raggiungere un accordo prima di intensificare le azioni militari.

Le minacce di annessione hanno suscitato indignazione, ma sembrano riflettere una strategia più ampia del governo israeliano per esercitare pressione su Hamas. E mentre la situazione si complica, le trattative tra le parti continuano, con mediazione da parte di Stati Uniti, Qatar ed Egitto. Recentemente, un inviato statunitense ha confermato di essere in viaggio verso Israele per discutere i “prossimi passi”. Non c’è dubbio che stiamo assistendo a un momento cruciale per il futuro della regione.