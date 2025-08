Gaza in crisi: oltre 60 morti tra i richiedenti aiuto

La situazione a Gaza è drammatica. Da sabato, il bilancio delle vittime causate dai bombardamenti israeliani ha raggiunto quota 62, con la maggior parte di queste vittime identificata come richiedenti aiuto. Tra di esse, 38 palestinesi sono stati uccisi presso i punti di distribuzione operati dalla controversa Gaza Humanitarian Foundation (GHF), sostenuta da Stati Uniti e Israele.

Questo è solo l’ultimo episodio in una crisi che continua a colpire la popolazione civile, già provata da settimane di conflitti e blocchi. Ma cosa significa realmente tutto ciò per le persone che vivono in questa zona di guerra?<\/p>

Dettagli sugli attacchi e le vittime

Secondo fonti ospedaliere, i bombardamenti di sabato hanno avuto come obiettivo specifico le aree dove le persone si erano riunite per ricevere aiuti. Nonostante l’annuncio da parte di Israele della volontà di attuare una “pausa tattica” nei bombardamenti per facilitare l’accesso umanitario, i fatti dimostrano il contrario. Solo nei giorni precedenti, 105 palestinesi erano già stati uccisi mentre cercavano cibo. Ti sei mai chiesto come possa una popolazione sopravvivere in queste condizioni?<\/p>

Fino a venerdì, il numero totale di palestinesi uccisi mentre tentavano di accedere agli aiuti ha superato i 1.373, secondo l’Ufficio per i diritti umani delle Nazioni Unite. Inoltre, 169 palestinesi, tra cui 93 bambini, hanno perso la vita a causa della fame e della malnutrizione dall’inizio delle ostilità in ottobre. Le autorità locali denunciano che i soldati israeliani e i contractor statunitensi assoldati dalla GHF hanno deliberatamente aperto il fuoco contro i richiedenti aiuto. È davvero possibile che la vita umana venga ignorata in questo modo?<\/p>

Critiche internazionali e risposte umanitarie

Il crescente consenso internazionale contro le condizioni a Gaza ha portato Israele ad autorizzare recentemente dei lanci aerei di aiuti da parte di diversi paesi, tra cui Giordania, Emirati Arabi Uniti ed Egitto. Tuttavia, le organizzazioni umanitarie, incluso l’UNRWA, avvertono che queste misure sono insufficienti rispetto alle reali necessità della popolazione. La Gaza’s Government Media Office ha riferito che solo 36 camion di aiuti sono entrati nella Striscia sabato, ben al di sotto dei 600 necessari ogni giorno. Come possono bastare così pochi aiuti per una situazione così disperata?<\/p>

In un attacco separato a Khan Younis, un membro della Palestine Red Crescent Society è stato ucciso e altri tre sono stati feriti quando le forze israeliane hanno colpito la sede dell’organizzazione. L’agenzia ha confermato l’incidente, sottolineando che le violenze continuano a colpire anche le organizzazioni umanitarie che tentano di operare nella regione. Che futuro può avere una popolazione così vulnerabile?<\/p>

La crisi alimentare e le parole delle ONG

Le testimonianze raccolte sul campo evidenziano che, nonostante le recenti consegne di aiuti, la situazione nei mercati resta disperata. “In mercati, trovare cibo è un’impresa impossibile. Quello che c’è è molto costoso, e i palestinesi sono costretti a rischiare la vita per procurarsi quel poco che possono,” ha dichiarato Hind Khoudary di Al Jazeera. Philippe Lazzarini, capo dell’UNRWA, ha descritto la situazione a Gaza come una carestia, frutto della volontà di sostituire il sistema di aiuti dell’ONU con la GHF, definita “politicamente motivata”.<\/p>

UNICEF ha avvertito che la malnutrizione ha superato la soglia di carestia, con 320.000 bambini a rischio di malnutrizione acuta. Ted Chaiban, vice direttore esecutivo di UNICEF, ha affermato: “Siamo a un bivio, e le scelte fatte ora determineranno se decine di migliaia di bambini vivranno o moriranno.” Riflessioni amare, ma necessarie: come possiamo rimanere indifferenti di fronte a tali sofferenze?<\/p>