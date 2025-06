Gaza in fiamme: decine di vittime tra chi cerca aiuto umanitario

Il conflitto a Gaza ha raggiunto un nuovo apice di violenza. Solo nella giornata di sabato, i bombardamenti israeliani e i raid aerei hanno causato la morte di almeno 58 palestinesi. Molti di loro si trovavano nei pressi di un centro di distribuzione di aiuti, gestito dalla Gaza Humanitarian Foundation (GHF), assistendo a una tragedia che si ripete con angosciante frequenza.

Dettagli degli attacchi

Medici degli ospedali al-Awda e Al-Aqsa, dove sono stati trasferiti i feriti, riferiscono che almeno 15 persone sono state uccise mentre cercavano di avvicinarsi al centro di distribuzione. Gli attacchi si sono verificati in diverse zone dell’enclave assediata, dove la popolazione è ridotta alla disperazione, in cerca di cibo e beni di prima necessità. L’Autorità sanitaria di Gaza ha dichiarato che, dall’inizio delle operazioni della GHF, sono stati registrati almeno 274 morti e oltre 2.000 feriti nei pressi dei siti di distribuzione. Nonostante la GHF abbia annunciato la chiusura del centro sabato, migliaia di persone si sono radunate nei dintorni, affamate e senza alternative. La pesante situazione è aggravata da un blocco totale imposto da Israele, che dura da 15 settimane, spingendo la popolazione verso la carestia.

La percezione dei centri di aiuto

Secondo il reporter Tareq Abu Azzoum, i palestinesi iniziano a considerare i centri di distribuzione GHF come “siti di esecuzione”, vista la ripetitività degli attacchi. Le persone, però, non hanno scelta. Costrette a recarsi in questi spazi umanitari per ricevere aiuti, si espongono a un pericolo crescente. La GHF, sostenuta dagli Stati Uniti e da Israele, è accusata di adottare un modello di distribuzione che non rispetta i principi di neutralità e imparzialità. Israele ha giustificato questo nuovo sistema, sostenendo che fosse necessario per prevenire il presunto dirottamento degli aiuti da parte di Hamas, un’accusa che non ha mai fornito prove concrete.

Le conseguenze del conflitto

La guerra in corso ha devastato Gaza. I numeri parlano chiaro: oltre 55.290 palestinesi sono morti, la maggior parte dei quali civili. Le strutture sanitarie sono al collasso, e la malnutrizione colpisce un numero sempre crescente di persone. Le stime delle Nazioni Unite parlano di circa 665.000 sfollati dall’inizio del conflitto. La maggior parte della popolazione di Gaza vive sotto il terrore degli attacchi e della mancanza di cibo, con oltre l’80% del territorio sotto ordini di sfollamento forzato.

La reazione della comunità internazionale

Nonostante gli sforzi per ristabilire un cessate il fuoco da parte di Stati Uniti, Egitto e Qatar, né Israele né Hamas sembrano disposti a cedere. Ogni giorno che passa, la situazione si fa più critica, lasciando la comunità internazionale a chiedersi: fino a quando durerà questo incubo? Le domande rimangono senza risposta, mentre la sofferenza della popolazione civile continua ad aumentare. In questo contesto drammatico, la speranza sembra lontana, e la vita a Gaza è un campo di battaglia senza fine.