Gaza, Israele ordina nuova evacuazione mentre infuria la guerra fra bande

Gaza, 30 giu. (askanews) – “Siamo scappati lasciando vestiti, cibo, tende, circondati dai martiri. Non sappiamo neanche dove andare e abbiamo solo Dio per sostegno” dice Mervat Fasfous, abitante di Gaza City: decine di migliaia sono fuggiti di nuovo dai quartieri di Al Tuffah e Al Darj, colpiti da un nuovo ordine di evacuazione emanato dall’esercito israeliano che ha annunciato nuove operazioni “di grande vigore” per distruggere dice “le risorse delle organizzazioni terroriste” ovvero di Hamas.

Cartelli sono stati affissi nella città con i nomi in rosso dei quartieri coinvolti, inclusa la città vecchia e il settore di Jabalia.

La guerra prosegue su vari fronti. Almeno 23 persone morte domenica nei bombardamenti israeliani, altri 25 uccisi lunedì secondo le autorità di Hamas. Le notizie si susseguono: due persone uccise vicino a un centro di distribuzione di aiuti alimentari a Rafah, nel sud della Striscia. In un territorio tormentato dalla fame, ormai sprofondato nel caos e parzialmente distrutto, non sono solo israeliani e guerriglieri di Hamas a scambiarsi colpi: secondo varie fonti di informazione infuria la guerra per bande, in particolare attorno al controllo degli aiuti alimentari che sul mercato nero vengono rivenduti ad alto prezzo. In funzione anti Hamas, lo stesso governo israeliano ha ammesso di foraggiare alcuni gruppi ribelli.

A Washington alla Casa Bianca intanto si aspetta una delegazione israeliana per ascoltare il nuovo invito al cessate il fuoco da parte dell’amministrazione Trump, che d’altro lato continua a rifornire Israele di armi.

Ma a Gerusalemme, il gabinetto di sicurezza del premier Netanyahu si riunisce per discutere i prossimi passi dell’offensiva nella Striscia.